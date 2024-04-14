Bayer Leverkusen Bundesliga şampiyonu oldu tarihe geçti! Bayern Münih'in 11 yılllık serisini bitirdi

Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, evinde Werder Bremen'i ağırladı.

Mücadeleyi 5-0 yenen Leverkusen, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibine şampiyonluğu getiren golleri 25'te penaltıdan Boniface, 60'ta Xhaka ve 68', 83' ile 90'da Wirtz kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, puanını 79'a çıkarttı.

TARİHİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, tarihindeki ilk şampiyonluğunun sevincini yaşadı.

Xabi Alonso'nun ekibi Bayern Münih'in 11 yıllık serisini bitirdi.

MÜTHİŞ BİR İSTATİSTİK!

Bayer Leverkusen, bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da yenilmedi.

Ligde çıktığı 29 maçta 25 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, Almanya Kupası'nda 5 galibiyetle finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde grubunu 6'da 6 yaparak tamamladı. Son 16 turunda Karabağ'ı eleyen Bayer Leverkusen, çeyrek final ilk maçında West Ham United'ı 2-0 yendi.

Diğer taraftan Leverkusen'in 43 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.