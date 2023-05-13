Yağ kuyruklarının altındaki gerçeği hatırlattı AKP’li kadın sustu kaldı. AKP’nin bitmek bilmeyen bahanesini genç çürüttü

Ekonominin iyi olduğu, yağ değil togg kuyrukları olduğunu söyleyen AKP’li kadına yoldan geçen genç tokat gibi cevap verdi.

Yağ kuyruklarının altındaki gerçeği hatırlattı AKP’li kadın sustu kaldı. AKP’nin bitmek bilmeyen bahanesini genç çürüttü

Editör: Özlem Kıral

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının sokak röportajında AKP''li bir kadın ekonominin çok iyi olduğunu söyledi.

Eskiden yağ kuyruklarının olduğu ifade eden kadın, şimdi ise iphone ve Tog almak isteyenlerin kuyruk oluşturduklarını belirtti.

tytytjghyjuuu.jpg

AKP''li kadının ekonomiyi övmesine karşın yoldan gençten tarihi bir yanıt geldi.

“AMBARGOLAR YÜZÜNDEN OLDU O KUYRUKLAR”

Kadına "Türk milletini seviyor musun?" diye soran genç aldığı "Tabii ki" yanıtı üzerine şunları söyledi:

O yağ kuyrukları zamanında senin kan kardeşlerinin katledilirken, Kıbrıs Barış Harekatı''nda biz oraya müdahale ettiğimiz için oldu. Bir takım ambargolar uygulandı. Bizim orada hava filomuz Amerika''nın hurdalığından ibaretken, senin askerin senin kan kardeşini korumak için girdi oraya. Bu ambargolar yüzünden oldu o kuyruklar. Hükümetle bir alakası yoktu.

İlgili Haberler
Bir çocuğun 1978'de TRT'ye verdiği röportaj. İzlerken şok olacaksınız
Sokak röportajında tüm ezberleri bozdu ‘Bir partiyi tutup yıllarca peşinden gidenlere ben putperest diyorum’
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Öne Çıkanlar
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz Magazin
Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz
Otogarda seçim hareketliliği Güncel
Otogarda seçim hareketliliği
ASELSAN çıtayı "GÖKDENİZ" füzesiyle yükseltiyor Güncel
ASELSAN çıtayı "GÖKDENİZ" füzesiyle yükseltiyor
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı Ekonomi
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı
Serbest piyasada dolar bakın kaç liranın üzerine çıktı Ekonomi
Serbest piyasada dolar bakın kaç liranın üzerine çıktı
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Keşfet
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yılınlar insanların arasında Güncel
Yılınlar insanların arasında