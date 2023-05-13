Yağ kuyruklarının altındaki gerçeği hatırlattı AKP’li kadın sustu kaldı. AKP’nin bitmek bilmeyen bahanesini genç çürüttü

Editör: Özlem Kıral

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının sokak röportajında AKP''li bir kadın ekonominin çok iyi olduğunu söyledi.

Eskiden yağ kuyruklarının olduğu ifade eden kadın, şimdi ise iphone ve Tog almak isteyenlerin kuyruk oluşturduklarını belirtti.

AKP''li kadının ekonomiyi övmesine karşın yoldan gençten tarihi bir yanıt geldi.

“AMBARGOLAR YÜZÜNDEN OLDU O KUYRUKLAR”

Kadına "Türk milletini seviyor musun?" diye soran genç aldığı "Tabii ki" yanıtı üzerine şunları söyledi:

O yağ kuyrukları zamanında senin kan kardeşlerinin katledilirken, Kıbrıs Barış Harekatı''nda biz oraya müdahale ettiğimiz için oldu. Bir takım ambargolar uygulandı. Bizim orada hava filomuz Amerika''nın hurdalığından ibaretken, senin askerin senin kan kardeşini korumak için girdi oraya. Bu ambargolar yüzünden oldu o kuyruklar. Hükümetle bir alakası yoktu.