Alper Gülter'in yeni takımı belli oldu

Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor, yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı Alper Gülter'le tekrardan anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bu sezon çıktığı 33 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak ligde 14. sırada bulunan Etimesgut Belediyespor'un yeni başkanı Metin Akyüz, teknik direktörlüklük koltuğuna tekrardan Alper Gülter'in getirildiğini duyurdu. Teknik ve futbolcu ekibinin yanı sıra Etimesgut halkı tarafından da sevilen Gülter'in gelecek sezon için planları görüştükten sonra teklifi kabul ettiği bildirildi.