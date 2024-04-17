Fenerbahçe Olympiakos'a karşı eşi benzeri görülmemiş olaya imza atacak

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Fenerbahçe Olympiakos'a karşı eşi benzeri görülmemiş olaya imza atacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı lacivertli ekibin taraftarları, Kadıköy’ü rakibi için cehenneme çevirmeye hazırlanıyor. Tribünlerde özel koreografilerin yer alabileceği ihtimali iyice güçlenirken; taraftarlar ilk dakikadan son ana kadar takımlarının yanında 12. adam rolünü eksiksiz şekilde yerine getirmeyi planlıyor.

Özellikle tribünün en ateşli grubu Genç Fenerbahçeliler, ciddi anlamda organize olarak Fenerbahçe’nin turlaması için her türlü desteği verebilmek adına hazırlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan sarı lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

AVRUPA’DA EVİNDE FARKLI!
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

KONFERANS LİGİ’NDE 18. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 18 Nisan Perşembe günü 18. maçını oynayacak.

Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.

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