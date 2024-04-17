Kaldırdığı ağırlıkla dünyayı kendisine hayran bıraktı. 9 yaşındaki kız dünyaları kaldırdı

9 yaşındaki Hintli halterci Arshia Goswami'nin görüntüleri, görenleri şaşkına çevirdi.

Daha 10 yaşında bile olmayan halterci, sosyal medyada 1 milyon takipçiye yakın.

Attığı videolardaki inanılmaz güç gösterileriyle dünyada gündem oldu.

KENDİ AĞIRLIĞININ 3 KATINI KALDIRDI!

Küçük halterci, 75 kilo ağırlığı, yani 25 kiloluk ağırlığının 3 katını kaldırmaya karar verdi.

Daha önceki kişisel rekoru 60 kilo olan Goswami, bunu sadece 8 yaşındayken elde ederek Asya rekoru kırdı.

Kendisinden kat be kat büyük olan ağırlığı belinden kuvvet alarak kaldıran genç kız, ardından başarıyla yere bırakıyor.

Videosunun başlığına 'En genç ve en güçlü Hintli' yazısını yazan Goswami'nin videosuna yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirirken, küçük kızı tebrik ettiler.