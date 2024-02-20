Jokic'in yakın dostu Doncic'le çok eğlendiği görüldü

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Jokic'in yakın dostu Doncic'le çok eğlendiği görüldü
Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in "eğer isterse" Nuggets'a gelip kendisiyle oynayabileceğini belirtti.

Jokic, yakın arkadaşı Doncic'le aynı formayı giyip giymeyeceği sorusuna net bir cevap verdi:

Mümkün mü bilmiyorum. Denver'da kalmak istiyorum. Orası benim evim, mükemmel bir organizasyon. Ama Luka, Dallas'ta sinirlenirse, bana katılabilir.

Jokic'in, yakın dostu Doncic'le All-Star hafta sonunda çok eğlendiği görüldü.

Joker bu sezon 53 maçta 26.1 sayı, 12.0 ribaund ve 8.9 asist ortaladı, Doncic ise 47 maçta 34.2 sayı, 8.9 ribaund ve 9.5 asist ortaladı.

Sloven süperstar, Mavs'le imzaladığı beş yıllık 215 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor ve 2026-27 sezonu için 48,9 milyon dolarlık opsiyon hakkını kullanmazsa, 2025-26 sezonu sonunda serbest kalacak.

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