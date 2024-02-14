NBA'da çılgın gece

Doğu Konferansı'nın lideri Celtics'te Jayson Tatum 41 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ile yıldızlaşırken, Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayıyla katkı verdi.

Nets'te ise Mikal Bridges 27, Cam Thomas 26 ve Lonnie Walker 15 sayı attı ama takımını 32. yenilgiden kurtaramadı.

• Timberwolves, Trail Blazers'ı yıktı

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 121-109 yendi ve 3. galibiyetini peş peşe aldı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 41 sayı, 4 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı, 3 ribaunt ve Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribaunt ile oynadı.

Trail Blazers'ta Deandre Ayton 22 sayı, 16 ribaunt ve Anfernee Simons 20 sayı, 5 asist ile mücadele etti ama takımı 5. yenilgisini üst üste aldı.

• Diğer sonuçlar

NBA'de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-118

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 113-127

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 97-123

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 130-125

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 109-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 125-111