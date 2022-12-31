Jesus'tan flaş karar

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, idmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına yılbaşı izni vermedi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.