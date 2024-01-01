Eric Bailly Beşiktaş'ta sadece 87 gün kaldı. Kazandığı para dudak uçuklattı

Sezon başında katıldığı Beşiktaş’tan önce kadro dışı bırakılan daha sonra da sözleşmesi sonlandırılan Eric Bailly arkasında enkaz bıraktı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli yıldız yapılan görüşmeler sonucunda siyah-beyazlılarda kaldığı 87 gün için tam 2 milyon euro gelir elde etti.

29 yaşındaki stoper Beşiktaş’tan ayrılmasının hemen ardından La Liga ekiplerinden Villareal’e imza attı

Yaz transfer döneminde Manchester United’dan Süper Lig ekibine transfer olan Eric Bailly burada sadece 8 maçta forma giyip 537 dakika sahada kaldı.