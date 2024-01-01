Eric Bailly Beşiktaş'ta sadece 87 gün kaldı. Kazandığı para dudak uçuklattı

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Eric Bailly Beşiktaş'ta sadece 87 gün kaldı. Kazandığı para dudak uçuklattı
Beşiktş'taki macerası sadece 87 gün süren Eric Bailly'nin siyah-beyazlılardan aldığı para yok artık dedirtti.

Sezon başında katıldığı Beşiktaş’tan önce kadro dışı bırakılan daha sonra da sözleşmesi sonlandırılan Eric Bailly arkasında enkaz bıraktı.

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli yıldız yapılan görüşmeler sonucunda siyah-beyazlılarda kaldığı 87 gün için tam 2 milyon euro gelir elde etti.

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29 yaşındaki stoper Beşiktaş’tan ayrılmasının hemen ardından La Liga ekiplerinden Villareal’e imza attı

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Yaz transfer döneminde Manchester United’dan Süper Lig ekibine transfer olan Eric Bailly burada sadece 8 maçta forma giyip 537 dakika sahada kaldı.

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