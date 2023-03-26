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Kılıçdaroğlu, sosyal medya profilini yeniledi. Marteniçkalı ‘sana söz’ mesajı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını yeniledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 06:25
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Marteniçkalı ‘sana söz’ mesajı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya profilini yeniledi

Kılıçdaroğlu, sosyal medya profilini yeniledi. Marteniçkalı ‘sana söz’ mesajı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını güncelledi.

Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafında gülümseyen ve mavi arka planın hakim olduğu bir görsel yer alıyor.

Kapak fotoğrafında ise geçtiğimiz günlerde evinden yayın yapan KIlıçdaroğlu'nun bileğinde bulunan "marteniçka" ile "Sana Söz" yazısının yer aldığı bir görsel bulunuyor.

“LEYLEĞİ GÖRÜNCE ÇIKARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu videoda, bir süredir bileğinde olan ve merak edilen marteniçka bilekliğini şu ifadelerler anlatmıştı:

"Eski Kızılaycılar ile bir toplantı yaptım. İl başkanlarıyla. İl başkanlığı yapan bir kadın bunu taktı. Leyleği bekleyeceğiz. Görünceye kadar kalacak burada. Leyleği görünce çıkaracağız."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı bilekliğin sırrı ne? Herkes merak ediyordu: Anlamı ortaya çıktı! - Resim : 2MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir. Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bi göstergesi kabul ediliyor. Mart ayında kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor. Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

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