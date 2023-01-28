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  • Karamollaoğlu Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu. Zaman daralmaya başladı diyerek paylaştı

Karamollaoğlu Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu. Zaman daralmaya başladı diyerek paylaştı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı tarihi açıkladı...

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:45
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

Karamollaoğlu Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu. Zaman daralmaya başladı diyerek paylaştı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Yılmaz’ın sunduğu 'Gündem Türkiye' programına konuk oldu.

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, altılı masanın adayı ile ilgili "Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" dedi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KESİNLEŞTİRİLMESİ İCAP EDİYOR"

Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Bugüne kadar herkesin merak ettiği, ‘Nerede bu aday’ dedikleri konu elbette ki, şimdi gündeme geldi. Neden? Çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Bundan daha tabii bir netice olmaz. Buradaki mesele şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması, kesinleştirilmesi icap ediyor. Bugüne kadar medyada belediye başkanları da gündeme geldi. Başka isimler de gündeme geldi ama bütün bunların yanında siyasi parti olarak veya genel başkanlar olarak; bizler gündemimize bu konuyu hiç almadık" diye konuştu. 

"ZAMAN DARALMAYA BAŞLADI"

İsim üzerinde konuşulmadığını söyleyen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sadece artık belirleme zamanı geldi. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz ve deklere etmemiz icap eder. Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, 12’nci toplantıda adayın belirlenip kamuoyuna açıklanacağı iddialarına ilişkin şunları söyledi: “O zamana kadar istişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı.

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Tufan
28.01.2023 21:02
Kesin kararı vermeden önce, öneriyle gelin fikrimizi açıklayalım !!!  
 
Yavuz
28.01.2023 20:56
Geç kaldığınızın farkındasınız...Milletin gazını alma işi sana mı düştü bu sefer...Bu gidişle elinizle vereceksiniz makamı Erdoğan'a. Koca bi aferim sizlere. Devam edin bu kafayla.  
 
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