Altın Kafes için veda vakti

Bir türlü beklentiyi karşılayamayan atv’nin Altın Kafes dizisi için final yolu göründü.

Pazar akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizi, 5. bölümde ekrana veda edecek ama Altın Kafes’in daha finali yayınlanmadan Yıldızlar Bana Uzak’ın 31 Aralık Pazar akşamı başlayacak olmasının duyurusunun yapılması, sosyal medyada tepki çekti. Özellikle sezon başından bu yana kanalın yayın politikası sürekli eleştiriliyor. Yetkililer, bunun farkında mı? Orasını bilemem ama bazen eleştirilere de kulak vermek gerekir.

Peki, Altın Kafes’in finali ne zaman yayınlanacak? Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ekrana gelebilir. Mutlaka bunun alternatifi bulunmuştur. Bekleyip göreceğiz.

Ve Çarkıfelek görücüye çıktı

Geçtiğimiz günlerde ‘Yarım asırlık Çarkıfelek geri dönüyor’ diye bir yazı kaleme almıştım. Öyle de oldu. Cem Davran’ın sunumuyla yakında TV8’de ekrana gelecek Çarkıfelek’in ilk tanıtımı, önceki akşam yayınlandı.

Peki, “Gelin yarışalım, tanışalım, Çarkıfelek’te buluşalım” sloganıyla görücüye çıkan Çakırfelek, ne zaman yayınlanır? 1 Ocak 2024 Pazartesi başlayacak olan Survivor All Star’ın yayın saatinden önce her gün ya da haftanın belirli günleri izleyiciyle buluşabilir veyahut da Cumartesi ve Pazar’ları yine yarışma öncesi yayınlanabilir.

Ünlü isimlerden çok halktan daha fazla katılımın olacağı konuşulan fenomen yarışma programıyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.

Taklitleriyle ‘Lingo’ya renk kattı

Komedyen Hakan Çankaya ile Ukraynalı eşi Viktoria, önceki gün TRT 1’de hafta içi her gün ekrana gelen Lingo Türkiye’ye konuk oldu.

Kemal Uçar’ın sunumuyla ekrana gelen Shine Film Pictures imzalı programda Çankaya, zaman zaman yaptığı taklitler ile hem ekran başındakileri hem de stüdyoda bulunanları kahkahaya boğdu. Programda ilginç bir an da yaşandı. Komedyenin eşi Viktoria, kendini tanıtırken hamile olduğu açıkladı. Hakan Çankaya, bebeklerinin yaklaşık 3 aylık olduğunu söyledi.

Kemal Uçar, bu durum karşısında bir anlık şaşkınlık yaşarken sonrasında çifte güzel temennilerde bulundu.