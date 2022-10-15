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Altından daha değerli oldu. Bir yılda yüzde 181 değer kazandı

Rusya’nın doğal gazı kestiği Avrupa’da odun fiyatları geçen yıla göre yüzde 181 değerlendi. Altın ise geçen yıla göre 3 euro değer kaybetti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:46
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Altından daha değerli oldu. Bir yılda yüzde 181 değer kazandı

Altından daha değerli oldu. Bir yılda yüzde 181 değer kazandı
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Rusya’nın doğal gazı kestiği Avrupa’da enerji krizi patlak verdi. Kışın kapıya dayandığı Avrupa ülkelerinde vatandaşlar, alternatif ısınma yolları ararken odun fiyatlarında da patlama yaşandı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre ise, Almanya’da geçen yıl odunun tonu 238 euro iken şu anda 431 euroya kadar yükseldi. Oduna talebe artışa bağlı olarak evlerine soba almak ya da şömine yaptırmak isteyenlerin sayısı da epeyce arttı. Federal Isıtıcı, Klima Satıcıları Birliği Başkanı Frank Ebisch, soba ya da şömine için öngörüşmeye en erken üç ay sonra gün verebildiklerini, yapımının ise bu yıl içinde mümkün olmadığını bildirdi. Focus dergisine konuşan Ebisch, sektörde eleman eksikliği olduğunu, ayrıca çoğu parçanın Çin'den geldiğini, sobalar için de elektronik parça gerektiğini söyledi. Sabah’ın aktardığı bilgilere göre geçen yıl 21 Aralık 2021’de yarım altın 181 Euro iken bugün 178 euro.

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Abbas
15.10.2022 10:49
Bakın dünya nüfüsü 2-3 milyon olsa ısınma odun ile sağlanabilir, doğalgaz petrol nereye kadar, en çok 100 yıl, Buda her yük azalacak, sonra gelsin Kıyamet, var mı başka yol????  
 
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