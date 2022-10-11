Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı devletlerin Rusya’ya yönelik yaptırımları sert oldu. Bununla birlikte Rusya, yaptırımlara karşılık Avrupa ülkelerine gaz tedarikini kesti. Avrupalı devletlerin Rusya’dan aldıkları gaz akışının kesilmesi, birçok Avrupa Birliği ülkesini zor durumda bıraktı.

AVRUPA’DAN SOBA TALEBİ PATLAMASI

Batılı devletler uzun süredir soğuk geçeceği düşünülen kış için hazırlık yapıyor. Bununla birlikte Denizli’de 72 yıldır soba üretimi yapan bir firma, son dönemde Avrupa’dan gelen soba taleplerinin önceliği haline geldi. 2022 yılının ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 artış yaşandığını söyledi.

15’e yakın ülkeye ihracat yapan firmanın en çok ürün sattığı bölge ise başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa genelinde kırsal bölgelerden gelen talepleri karşılayan firma, kış aylarında doğal gaz kaynaklı sıkıntılar yaşanması yönündeki beklentiler sonrası şehirlerden de talep gelmeye başlamasıyla üretimini artırdı.

TALEPLERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Fabrikada 50 çalışanla günlük 300 adede yakın üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Çalışkan, "Son aylarda Avrupa'daki doğal gaz kriziyle beraber özellikle şömine soba gruplarında ciddi bir talep artışı var. Bununla ilgili zaten çalışmalarımız var. Vardiyalarımızı ve çalışma saatlerimizi arttırıyoruz. Çok daha fazla bir talebin geleceğini hissediyoruz." dedi.

Bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını, özellikle gelecek ay talep artışının en yüksek noktaya çıkmasını beklediklerini dile getiren Çalışkan, halen üretimin yarısını ihraç ettikleri şömine grubu sobalarda bu oranı yüzde 70'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de doğal gazın ulaştığı yerleşim birimi sayısının artmasıyla soba pazarında da daralma görüldüğünü belirten Çalışkan, bu nedenle ihracat pazarlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Sıcak iklime sahip olan Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelere de ihracat yaptıklarına dikkat çeken Çalışkan, bu ülkelerin güneyinde kışların soğuk geçmesi nedeniyle potansiyel bir pazarın bulunduğunu da aktardı.