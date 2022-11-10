10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meteoroloji'den sis ve pus uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Kasım 2022 tarihli hava tahmin raporu yayımladı. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 07:31
Takip Et

Aman dikkat. Meteoroloji'den sis ve pus uyarı

Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. 

Yağışların yarın Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
1
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
3
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
4
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
5
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
6
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
7
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
﻿Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın sallandı
﻿Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın sallandı
﻿Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın sallandı
﻿Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı
﻿Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı
﻿Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı
﻿Marmara Üniversitesi 14 personel alacak
﻿Marmara Üniversitesi 14 personel alacak
﻿Marmara Üniversitesi 14 personel alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.