Kar ve sağanak geliyor. Metetorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan’ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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