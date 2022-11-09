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Meteoroloji bas bas bağırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için uyarı üstüne uyarı yaptı. Yurdun büyük bölümünün şiddetli yağışlarla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 07:13
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Bugün çok şiddetli geliyor. Meteoroloji bas bas bağırıyor

Meteoroloji bas bas bağırıyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Sinop ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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muhalefet adam
9.11.2022 07:58
Allahım ne olur şu kara kış gelsede doğal gaz yakmaya başlasakta şu güzel faturalarımız gelsede ödemeye başlasakta devletimiz kazansa.  
 
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