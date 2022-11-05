Dikkat Dikkat! Kerem Ökten İstanbul'un üstüne çöken şeyi açıkladı Sokağa çıkarken düşünün

Pastırma yazının son günleri. Havalar sıcak ama Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'den İstanbullulara önemli bir uyarı geldi Kerem Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları hava kirliliği konusunda dikkatini çekti.

Kerem Ökten sosyal Medya hesabında yaptığı açıklamadı şu konulara değindi:

"İstanbul'da hava kirliliği çok yüksek. Şehre pus çökmüş durumda. Akciğer için riskli bir durum. İlerleyen saatlerde Avrupa yakası başta olmak üzere Azot dioksit miktarı iyice artacak. Baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısına sebep olabilir. Pencereleri kapalı tutalım"Meteoroloji Kahine Kerem Ökten'ın uyarısı böyle.Dikkat diyoruz