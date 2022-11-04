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Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, Kasım ayı ortasına dikkat çekerek sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Ökten “Montları ve Botları hazırlayın. Sıcaklıklar normallerin 12 derece altına düşecek.” dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:16
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Meteoroloji Kahini Kerem Ökten havaların soğuyacağı tarihi açıkladı

Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
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Kerek Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda , çok önemli açıklamalarda bulundu. Sonbaharın geride kalmasına kısa bir zaman kala, vatandaşlar artık soğuk havalarla karşı karşıya kalmaya başladı. Kış aylarına ramak kala Ökten, sıcak havaların tamamen geride kalacağı tarihi vererek önemli uyarılarda bulundu.

“Montları ve botları hazırlayın” diyen Ökten paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'ye ay ortası Kış geliyor. Sıcaklıklar normallerin 12 derece altına düşecek. Uzun zamandır kesinleşmesini bekledim. Hem Amerika modeli hem de Avrupa modeli onaylıyor. Ülkemizde Kasım ayı soğuk geçerse, Aralık sıcak bile geçse Kış sert geçer.”

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