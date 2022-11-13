Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu.
ARDAHAN
Ardahan'da da gece yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.
Park halindeki araçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.
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