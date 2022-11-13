13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:29
Takip Et

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
+
Aa
-

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu.

ARDAHAN

Ardahan'da da gece yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
2
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
4
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
6
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
7
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.