Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı

Beşiktaşlı Amartey ve Fenerbahçeli Djiku'nun da formasını giydiği Gana Milli Takımı'nın Afrika Kupası'na havlu atmasının yankıları sürüyor.

Ülkenin futbol federasyonu Milli takım hocası Hughton'ın görevine son verildiğini duyururken yeni gelecek hocanın da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, tüm teknik ekibin sözleşmelerinin iptal edildiği ve "GFA, milli takımın gelecek vizyonuna dair bir plan açıklayacak." denildi.

Gana, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarında 3 maçta da galibiyet alamadı.,

İki maçta berabere kalan ve bir maçı da kaybeden Gana turnuvaya erken veda etti.