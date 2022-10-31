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  • Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki başladı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki başladı

TTK Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:37
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki başladı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki başladı
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Şüphelilerden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

Diğer 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti

OLAY

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

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