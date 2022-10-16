İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk kader planı diyen Erdoğan'a yanıtı yıllar önce vermiş: Kuran'ın kabul etmediği bir anlayış

Bartın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen maden patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

Yaşanan patlamanın ardından çok sayıda devlet yetkilisi ve siyasi parti lideri patlamanın yaşandığı maden bölgesine gelerek yaşanan patlama hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Patlamanın yaşandığı maden ocağına gelen isimlerden biri de Diyarbakır ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.

ERDOĞAN’IN ‘KADER PLANI’ SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

Patlamanın olduğu maden bölgesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” dedi.

Erdoğan’ın madende hayatını yitiren madencilerin ardından söylediği bu sözleri çok sayıda tepki aldı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’ÜN SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürerken, sosyal medyada ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk'ün bir programda kader hakkında söylediği sözler gündeme geldi.

Öztürk söz konusu programda kader hakkında "Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız, dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bugünkü manasıyla kullanılan kader Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır." demişti.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1945 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi.

Dokuz yaşında hâfız olan Öztürk, ilk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı. On yıllık klasik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamlayan Öztürk, on iki yıl boyunca vaizlik ve imamlık yaptı.

1980 yılında üniversiteye dönüp "İslam Felsefesi" konulu doktorasını tamamlayan Öztürk, 1986 senesinde bu dalda doçent oldu.

1978 ve 1982 yılında "Türkiye Milli Kültür Vakfı" ödülü kazanan Öztürk'ün, Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nin kurulmasıyla, 1993 senesinde kurucu dekan olarak atandı.

Yaşar Nuri Öztürk, 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Daha sonra istifa eden Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi’ni (HYP) kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdü.

19 Ekim 2009 tarihinde ise genel başkanlıktan istifa ederek siyasi hayatını sonlandırdı.

TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile 14 Şubat 2013 tarihinde nişanlanan Öztürk, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapmıştır.

2011 yılından itibaren mide kanseri ile savaşan Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 tarihinde Çarşamba günü İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Öztürk, Kanlıca Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Kitapları:

Kur'an'ı Tanıyor musunuz? (O'nu hiç okudunuz mu?)

Din Maskeli Allah Düşmanlığı "Şirk" ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: "Deizm"

Allah ile Aldatmak

Türkiye'ye Mektuplar

Asr-ı Saadet Şehitleri

Kur'an'ı Anlamaya Doğru

400 Soruda İslam

Ehlibeyt‘in Annesi Hazreti Fatıma

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali

Kur'an Açısından Küresel Afetler

Kur'an'ın Öğrettiği Dualar

Atatürk'ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)

Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası

Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması

Kur'an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)

Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)

İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid'atlar

Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)

Kur'an'ın Temel Kavramları

Kur'an'daki İslam

Fatiha Suresi Tefsiri

Tarihi Boyunca Bektaşilik

Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar

Mevlana ve İnsan

Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf

Kur'an penceresinden kurtuluş Savaşı'na bir bakış

Asrısaadetin Büyük Kadınları

Yeniden Yapılanmak Kur'an'a Dönüş

Din ve Fıtrat (Yaratılış)

Çıplak Uyarı

Kur'an Açısından Küresel Afetler

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife

İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)

Kuran'ın Yarattığı Mucize Devrimler

İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi)

Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı'nın Vuruşu)

Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) - 2 Cilt

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder)

Kur'an-ı Kerim'de Lanetlenen Soy