14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak. Dünyanın en zenginlerinden biriydi

124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak. Dünyanın en zenginlerinden biriydi

Amazon kurucusu Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü hayattayken hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:27
Takip Et

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'tan sürpriz karar: 124 milyar dolarlık servetini bağışlıyor

124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak. Dünyanın en zenginlerinden biriydi
+
Aa
-

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, sürpriz bir karar aldı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır işleri için bağışlayacağını açıkladı. 

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’e özel bir röportaj veren Bezos, özellikle küresel iklim değişimiyle mücadeleye ve toplumsal ve siyasi ayrışmaları ortadan kaldırabilecek kişilere destek olmak için servetini bağışlayacağını söyledi.

Son dönemde Bezos’u eleştirenler ünlü iş insanının yardım kuruluşlarına yeterli miktarda destek vermemekle suçlamıştı. CNN’den Chloe Melas’ın sorularını Washington’daki evinde yanıtlayan Bezos’a 2019’dan beri birlikte olduğu eski gazeteci kız arkadaşı Lauren Sanchez de eşlik etti.

"HAYIR İŞLERİNİ ETKİSİZ BİR ŞEKİLDE YAPMANIN ÇOK YOLU VAR"

Bezos’un yardım hamlesine destek  olan Sanchez ile ünlü iş insanı böylelikle ilk kez basının karşısına çıkarak röportaj vermiş oldu. Melas’ın “Servetinizin çoğunu bağışlama gibi bir düşünceniz var mı” sorusuna “Evet, var” yanıtını veren Bezos’un açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Bezos yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğinin ve bir “metodoloji” oluşturacağını da dile getirdi.

Bezos, hayır işlerinin stratejisinin bir işletme kurmak gibi olduğunu söyledi. E-ticaret ve bulut  bilişim sistemi olan Amazon’a yaklaştığı gibi hayır işlerine de yaklaşacağını söyleyen Bezos, “Burada sıkıntı bu işi düzgün b ir şekilde yapmak. Kolay bir iş değil. Amazon’u kurmak kolay değildi. Çok çalıştık ve çok akıllı, çalışkan takım arkadaşlarımız var. Lauren de aynı şeyleri düşünüyor, hayır işi ve işletme benzer şeyler” dedi.

Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi.

Bezos’tan ayrılan eski eşi MacKenzie Scott, boşanmanın ardından servetinin büyük bir kısmını bağışlama kararı almıştı.

Bezos’un sevgilisi Sanchez ise ünlü iş insanıyla birlikte iyi bir takım oluşturduklarını söylerken, “Bazen çok sıkıcı olabiliyoruz” dedi. Sanchez, uzay turizmine meraklı olan Bezos ile görüştüklerini ve yakında tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitmeyi planladığını da dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bize bağışlasın 128 $ milyaŕın yerine
14.11.2022 15:37
Geçinemiyoruz,dileneceğiz yakinda  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.