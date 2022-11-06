Elon Musk'ın serveti eriyor. Twitter'ı satın alınca her şey güzel olacak sanmıştı

Musk ilk olarak mavi tiki ücretli yaparak Twitter’dan para kazanmanın ilk adımını atma girişiminde bulunmuştu. Kişi başı aylık 8 dolar getirisi olacağını düşündüğü uygulamada kullanıcılar isyan etti.

Farklı yollar arayan yeni Twitter ekibi ve Musk, kullanıcıların yüksek profilli kullanıcılara özel mesajlar göndermesine izin verecek ücretli doğrudan mesaj hizmeti üzerinde çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Bu ücretli özelliğe ek olarak bir de Musk uygulamadan para kazanmanın bir diğer yolunu ücretli videolar olarak gördü. Sadece para vererek izlenebilecek çeşitli videolar da yine ekibin planları arasında olarak kaydedildi. Bu anlamda da eskiden var olan Vine videolarının geri getirilebileceği konuşuluyor.

Para kazanmanın bir diğer yolunun daha az çalışan ve dolayısıyla daha az maaştan geçtiğini düşünen ünlü iş insanı Musk, şirkette uzun süredir çalışan bazı işçileri tek tek şirketten göndermeye başladı.

Musk'ın bu tutumu "Elon Musk'ın serveti mi eriyor" sorusunu gündeme getirdi.