6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk'ın serveti eriyor. Twitter'ı satın alınca her şey güzel olacak sanmıştı

Elon Musk'ın serveti eriyor. Twitter'ı satın alınca her şey güzel olacak sanmıştı

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın aldığında her şeyin güzel olacağını ciddi maddi gelir elde edeceğini sanmıştı. Ancak mavi tik ücreti konusunda tepkiler alınca ünlü milyarderin planları istediği gibi işlemedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:05
Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası servetinin eridiği ortaya çıktı

Elon Musk'ın serveti eriyor. Twitter'ı satın alınca her şey güzel olacak sanmıştı
+
Aa
-

Musk ilk olarak mavi tiki ücretli yaparak Twitter’dan para kazanmanın ilk adımını atma girişiminde bulunmuştu. Kişi başı aylık 8 dolar getirisi olacağını düşündüğü uygulamada kullanıcılar isyan etti.

Farklı yollar arayan yeni Twitter ekibi ve Musk, kullanıcıların yüksek profilli kullanıcılara özel mesajlar göndermesine izin verecek ücretli doğrudan mesaj hizmeti üzerinde çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Bu ücretli özelliğe ek olarak bir de Musk uygulamadan para kazanmanın bir diğer yolunu ücretli videolar olarak gördü. Sadece para vererek izlenebilecek çeşitli videolar da yine ekibin planları arasında olarak kaydedildi. Bu anlamda da eskiden var olan Vine videolarının geri getirilebileceği konuşuluyor.

Para kazanmanın bir diğer yolunun daha az çalışan ve dolayısıyla daha az maaştan geçtiğini düşünen ünlü iş insanı Musk, şirkette uzun süredir çalışan bazı işçileri tek tek şirketten göndermeye başladı.

Musk'ın bu tutumu "Elon Musk'ın serveti mi eriyor" sorusunu gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
5
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
6
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
7
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Beraber alkol aldılar. Sarhoş olunca cadde ortasında arkadaşını vurdu
﻿Beraber alkol aldılar. Sarhoş olunca cadde ortasında arkadaşını vurdu
﻿Beraber alkol aldılar. Sarhoş olunca cadde ortasında arkadaşını vurdu
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.