Dünyanın en hızlı batan adamı. Bir günde servetinin yüzde 94’ünü kaybetti

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, bu haftanın başlarında yaklaşık 17 milyar dolardan oluşan servetinin büyük bir kısmını kaybetti ve elinde "yalnızca" 1 milyar dolar kaldı.

CEO'nun servetindeki bu rekor kıran düşüşün sebebi, 2019'dan beri yönettiği şirketinin satışa çıkarılma potansiyeli oldu.

"ÖZÜR DİLERİM, HER ŞEYİ BERBAT ETTİM"

IFLScience'ın haberine göre Bankman-Fried, geçtiğimiz Salı günü FTX'in rakip kripto para borsası Binance'a satılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından ortaya çıkan spekülasyonlar, kısa bir süre içerisinde bir çok yatırımcının şirketten toplam 6 milyar dolar çekmesine yol açtı. Bunun ardından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "İstediği zaman anlaşmadan çekilebilir" dedi ve sözlerine, "Yakın zamanda gün ışığına çıkan ifşaalar nedeniyle, elimizdeki FTT'leri (FTX'in dijital para birimi) nakte çevirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİLERİN KORUNMASI”

Bankman-Fried, FTT'lerini hala nakte çevirmemiş müşterilerine, varlıklarının güvende olduğunu söyledi ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, halihazırda birikmiş olan para çekme istekleriyle baş etmeye çalışıyor. Bu sıkışıklığın üzerinden geleceğiz ve tüm varlıklar birebir oranında karşılanacak" dedi.

Bankman-Fried, her şeyin yoluna girmesinin biraz zaman alacağını ancak "önemli olan şeyin müşterilerin korunması olduğunu" söyledi.

Reuters'a göre CEO, çalışanlarına çok basit bir açıklamada bulundu. Salı günü yaptığı konuşmada, "Özür dilerim, her şeyi berbat ettim" dedi.