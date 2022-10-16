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Meksika'da silahlı saldırı dehşeti

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan “La Texana” adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 23:11
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Meksika'da silahlı saldırı dehşeti
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Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı.

Guanajuato Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı. Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

DAHA ÖNCE EYLÜL AYINDA BENZER BİR SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Son olarak 27 Eylül’de eyaletteki Celaya şehrinde Santa Rosa de Lima Karteli tarafından bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, görgü tanıkları ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu ifade etmişti. Meksika’nın Guanajuato eyaleti genelinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasında bölgenin hakimiyeti üzerine çatışmalar yaşanıyor. (İHA)

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