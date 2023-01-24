Tek Adam Rejimine neden ucube dediğimi örneklerle anlatayım.

Birinci ucube örnek: Cumhurbaşkanı yeminindeki anayasanın 103/2 fıkrası:

-"… Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Önceki anayasadaki, "Cumhurbaşkanının varsa partisi ile ilişkisi kesilir" fıkrası Tek Adam Rejimi ile kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Tarafsızlık" andı içti, AK Partili cumhurbaşkanı doğdu…

-Anayasa fıkrası ama Temel fıkrası gibi...

İkinci ucube örnek: Anayasa'nın 116. Maddesinin 2. ve 4. fıkralarıdır:

1.Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

2.Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

3.Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

4.Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

5.Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "cahiller bilmezler" diyerek 14 Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesi için kararını 10 Mart 2023'te vereceğini açıkladı.

116/2 fıkrasına göre Erdoğan 3'üncü kez aday kesinlikle olamaz.

-Peki kim cahil?

2014 ve 2018'de 2 kez seçilen Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olması sadece 116/1'e göre mümkün.

Ancak AKP+MHP+BBP'nin oyları Meclis'te 360'ı sağlamıyor.

-Erdoğan bu yüzden Meclis'ten kaçıyor.

6'lı Masa'nın 6 lideri bu siyasi kozu kullanamıyor.

Erdoğan 116/2'ye göre seçimlerin yenilenmesine karar verecek.

-3'üncü kez aday olmak için YSK'ya sığınacak.

5 YSK üyesinin görev süreleri doluyor.

Danıştay 2 üye seçti.

Yargıtay'da dün sabah 8. Hukuk Dairesi Feyzi Eroğlu 180 oyu aşarak seçildi. Diğer 2 üye için oylama turları devam ediyordu.

Tüm üyelerin seçimi tamamlanmadan eski üyelerin görev süresi bitmiyor.

Üçüncü ucube örnek; Erdoğan Anayasa'nın 116/2 fıkrasına göre seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Diyelim ki, YSK da anayasayı çiğneyerek Erdoğan'ın adaylığını kabul etti.

Erdoğan da 14 Mayıs'ta seçimi kaybetti.

Anayasa'nın 116/4 fıkrasına göre;

-Seçilen Cumhurbaşkanı YSK'dan mazbatasını alıp göreve başlayıncaya kadar Erdoğan görevini tam yetki ile sürdürecek.

Erdoğan bu aradaki süreçte, anayasa 116/2'ye göre şöyle bir cumhurbaşkanlığı kararı alıp Resmî Gazetede yayınlatabilir:

-16 Haziran 2024'te seçimlerin yenilenmesine karar verdim.

İstediği tarihe göre bu kararı verebilir.

YSK da seçilen cumhurbaşkanına mazbatasını vermez.

Anayasa'da bunu engelleyecek hiçbir fıkra yok…

-Anayasa fıkrası ama Temel fıkrası gibi...

Tek Adam Ucube Rejimi işte budur.

"Erdoğan cumhurbaşkanlığını bırakmaz" diyenlerin haklılığı için bu örneği verdim.

"Cahiller" derken Erdoğan'ın aklında bu formül mü vardı acaba?

26 Ocak toplantısı için, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a sesleniyorum:

-Fazla naz aşık usandırır.

Adayınızı hemen açıklayın.

Erdoğan'ın ve YSK'nın anayasayı çiğnemesine asla tepkisiz kalmayın.