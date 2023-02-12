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Angelina Jolie o acılı babanın fotoğrafını paylaşıp yardım istedi

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremin sembol fotoğrafını paylaşıp Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:17
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Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie depremin sembol fotoğrafını paylaşıp yardım istedi

Angelina Jolie o acılı babanın fotoğrafını paylaşıp yardım istedi
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Angelina Jolie ülkemizi ve Suriye’yi derinden sarsan yüzyılın en büyük deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Ünlü Hollywood yıldızı “Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte… Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor… Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. @the_whitehelmets’i ve @tphilanthropy’yi desteklemeyi seçtim. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler” paylaşımını yaptı.

Angelina Jolie’nin Kahramanmaraş’ta enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini bırakmayan Mesut Hançer’in ve 2011’de kendisinin de ziyaret ettiği Hatay’ın deprem sonrası havadan çekilen bir karesini paylaşması dikkat çekti.

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