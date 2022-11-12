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  • Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katıldı

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahitliği yaptı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katıldı
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Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi’nde, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar’ın düğün töreni gerçekleşti.

Düğüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Mert Karalar ve Betül Özen’in nikah’ını babası Zeydan Karalar kıyarken şahitliği ise Kılıçdaroğlu ile Akşener yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mert ve Betül çiftine mutluluklar diledi.

Düğüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

AKŞENER'DEN NİKAHA DAİR PAYLAŞIM GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nikah şahitliği yaptığı düğüne dair bir paylaşımda bulundu ve şu satırları yazdı:

Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeydan Karalar'ın mutlu gününe, Betül kızımız ve Mert oğlumuzun nikâh törenine şahitlik ettik. Karalar ve Özen ailelerini tebrik ediyor, çocuklarımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim yuvalarında huzuru daim etsin...

 

 

 

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