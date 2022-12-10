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6 yaşındaki kıza istismar sonrası Ankara’da kadınlar sokağa çıktı

6 yaşında kızın evlendirilmesine Türkiye’de vicdan sahibi herkesi isyan ettirirken Ankara’da kadınlar bu olayı protesto etmek için sokağa çıktı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:47
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Ankara’da kadınlar sokağa çıktı. 6 yaşındaki kıza istismar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

6 yaşındaki kıza istismar sonrası Ankara’da kadınlar sokağa çıktı
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Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirmesini ve cinsel istismar suçlamasıyla açılan davayı konuşuyor.

Gümüşel’in, kızını çocuk yaşta evlendirmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Tepki çeken olayın ardından İBB yetkilileri dün öğle saatlerinde Sancaktepe’deki Hiranur Vakfı’nın binası hakkında yasal işlem uygulayarak, binayı mühürlemişti.

Öte yandan Ankara’da “Kadın Savunma Ağı” söz konusu olayı protesto etti. Slogan atarak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini protesto eden kadınlar “Hayatı Durduruyoruz” yazılı pankartla Meşrutiyet Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş esnasında kadınlar hep bir ağızdan “Tarikat yurtları kapatılsın” ve “AKP elini çocuklardan çek” sloganını attı.

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