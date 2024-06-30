Andersen'den masallar. Almanya uyumadı

Hans Christian Andersen... Danimarkalı yazar, şair.

1805-1875 yılları arasında yaşadı, yazdığı özgün masallar ile tüm dünyada tanındı. UNESCO'nun dünya çeviri bibliyografyasına göre dünyanın eserleri en çok dile çevrilen sekizinci yazarıdır. Uyku öncesi çocukları

Şimdi diyeceksiniz ki ölümünün üzerinden tam 149 yıl geçen Danimarkalı bir yazar, şairin bu yazıda işi ne?

Anlatayım...

Tüm dünyanın merakla takip ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uzun yıllar unutulmayacak harika bir maç izledik. Turnuvanın ev sahibi Almanya ecel terleri döktüğü karşılaşmada Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Başlama düdüğüyle birlikte Almanya fırtınası başladı. 11 dakika boyunca 1 gol attılar, sayılmadı. 3 net pozisyonda da Kasper Schmeichel babası Peter Schmeichel gibi devleşti, geçit vermedi.

Derken dakikalar 36'yı gösterdiğinde Signal İduna Park Stadı'nda hava yazdan kışa döndü. Yağmur, fırtına, şimşek, gök gürültüsü derken İngiliz hakem Michael Oliver düdüğü çaldı, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Öyle görüntüler vardı ki, sanki gök delinmişti. Yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından hava sakinleşti, iki takım yeniden sahaya çıktı. Garipliklerle dolu ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının başında Danimarka şok bir gol buldu. İşte hikaye de tam burada başladı.

Almanya ceza sahası içinde yaşanan karambolde Joachim Andersen önünde bulduğu topu filelere gönderdi. Hakem orta noktayı gösterirken, VAR'da yapılan inceleme sonrası ofsayt tespit edildi, gol iptal oldu.

Almanya oyuna başladı hemen rakip kaleye gitti. Soldan ortalanan top Joachim Andersen'in eline çarptı. VAR uyarısıyla kenara gelen İngiliz hakem penaltı kararı verdi.

1 dakika içinde Danimarka'nın kader adamı oldu Joachim Andersen. Golü atsa kahraman ilan edilecekti, dönen topta penaltıyı yaptırdı.

53'te Kai Havertz ile öne geçen Almanya 59'da net bir fırsat harcadı. 68'de fişi çeken isim harika çocuk Musiala oldu. Soldan mükemmel hareketlenen Jamal Musiala skoru 2-0'a getirdi, ev sahibi Almanya'yı çeyrek finale taşıdı.

Danimarka gruplardan 3 beraberlik alarak 3 puanla ikinci sırada çıkmıştı. Bir mucize aramak istediler, olmadı. Ev sahibi Almanya turnuvanın İspanya ile birlikte en iyi takımı. Doğal favoriler. Son 16 Turu'nda elenmeleri büyük sürpriz olurdu.