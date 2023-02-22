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Gülben Ergen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımı gündem oldu: Buraya kadar diyelim artık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sanat dünyasındaki ünlü isimler depremzedelere bu süreçte destek olmaya devam ediyor. 

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:56
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Gülben Ergen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımı gündem oldu

Gülben Ergen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımı gündem oldu: Buraya kadar diyelim artık
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sanat dünyasındaki ünlü isimler depremzedelere bu süreçte destek olmaya devam ediyor. 

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son gönderisinde Suriyeliler ile ilgili açıklama yaptı.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve birçok ili etkileyen depremin ardından Hulusi Akar yaptığı açıklamada ülkesine dönen Suriyeli sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

"KAPATALIM KAPILARIMIZI, YARALARIMIZI SARALIM"

Gülben Ergen, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "5 milyon eksi 20 bin… Allah’ım yollarını açık, kaderlerini güzel eylesin. Bizim ülkemiz yangın yeri…Biz bize yetmeye çalışıyoruz. Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen. Yapacağımızın en değerlisini yaptık. Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım." cümlelerine yer verdi.

 

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