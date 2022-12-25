Okan Buruk'tan sürpriz 11. Galatasaray liderlik maçına çıkıyor. Binlerce sarı kırmızılı taraftar stada akıyor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinden sonra karşılaşma sarı kırmızılı takım açısından daha büyük önem kazandı.
Galatasaray maçı kazandığı takdirde puanını 30 yapacak ve 29 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek liderlik kolduğuna oturacak.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Karşılaşmaya ilgi büyük. Sarı kırmızılı taraftarların sabah saatlerinden itibaren Nef Stadı'na aktığı belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği onbiri belirlediği öğrenildi.
Cezalı Muslera'nın oynamayacağı maça sarı kırmızılı takımın şu onbiriyle çıkması bekleniyor:
OKAN KOCUK
BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM
VAN AANHOLT
TORREIRA
SERGIO OLIVEIRA
RASHICA
MERTENS
KEREM
GOMIS
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