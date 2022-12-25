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  • Okan Buruk'tan sürpriz 11. Galatasaray liderlik maçına çıkıyor. Binlerce sarı kırmızılı taraftar stada akıyor

Okan Buruk'tan sürpriz 11. Galatasaray liderlik maçına çıkıyor. Binlerce sarı kırmızılı taraftar stada akıyor

Galatasaray, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında bu akşam İstanbulspor karşısına çıkacak.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:41
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Binlerce sarı kırmızılı taraftar stada akıyor. Galatasaray liderlik maçına çıkıyor. Okan Buruk'tan sürpriz 11

Okan Buruk'tan sürpriz 11. Galatasaray liderlik maçına çıkıyor. Binlerce sarı kırmızılı taraftar stada akıyor
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinden sonra karşılaşma sarı kırmızılı takım açısından daha büyük önem kazandı.

Galatasaray maçı kazandığı takdirde puanını 30 yapacak ve 29 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek liderlik kolduğuna oturacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. 

Karşılaşmaya ilgi büyük. Sarı kırmızılı taraftarların sabah saatlerinden itibaren Nef Stadı'na aktığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği onbiri belirlediği öğrenildi.

Cezalı Muslera'nın oynamayacağı maça sarı kırmızılı takımın şu onbiriyle çıkması bekleniyor:

OKAN KOCUK

BOEY

NELSSON

ABDÜLKERİM

VAN AANHOLT

TORREIRA

SERGIO OLIVEIRA

RASHICA

MERTENS

KEREM

GOMIS

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