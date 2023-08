Antalya sıcağında kazanan çıkmadı. Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Sezonun ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Antalyaspor ile kendi evinde İstanbulspor’a puan kaptıran Konyaspor’un mücadelesi sıcak ve nemli bir havada oynandı…

Bu sıcak havalarda, hem de Antalya gibi 40 derecelerin üzerindeki bir şehirde top oynamak hiçte kolay değil…

Bırakın yürümeyi ve koşmayı, nefes almanın bile büyük bir direnç istediği bir ortamda futbolcuları kutlamak lazım.

Ev sahibi Antalyaspor Fernando ve Haji Wright gibi çok önemli iki oyuncusunu kaybetmenin sancılarını yaşarken, Konyaspor’da aynı dertten muzdarip bir durumla karşı karşıya kaldı…

Antalyaspor Fernando ve Haji Wright’nin, Konyaspor’da Kaleci Sehiç, Bytygi ve Mame Diouf’un yokluğunu sezon boyu arayacak.

Bytygi’nin sırtında kırmızı-beyaz değil de, yeşil-beyaz formayı görmeyi çok isterdim açıkçası…

Konyaspor’a gelen en iyi çizgi oyuncularından birisiydi Bytygi.

Yukarıda da belirttiğim gibi, her iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maçtı…

Konyaspor’da cezalı Adil’in dışında eksik yoktu, ancak İstanbulspor maçındaki ilk 11’de şans bulan oyunculardan Kahraman, Bruno Paz ve Muriç bu maçta formalarını Uğurcan, Oğulcan ve Mhalak’a kaptırdılar…

Calvo’nun sakatlığının geçmesi ve Antalyaspor maçının ilk 11’in de yer alması, hem kenar yönetiminde, hem de taraftarlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı…

90 dakika ortaya koyduğu performansla da bunu göstermiş oldu…

Adil’in cezalı olduğu bir dönemde Dünya Kupasında oynamış Calvo gibi bir tecrübenin geri dönüşü, deyim yerindeyse muhteşem oldu…

Sırp Hoca Aleksandar Stanojoviç, İstanbulspor maçına sağ önde Muric’le başladı, ancak bu oyuncudan istediğini alamayınca da ikinci yarının başlarında kenara aldı, yerine de Mhalak’ı soktu oyuna…

Sırp Hocanın hoşuna gitmiş olacak ki, Antalyaspor maçında da Polonyalı oyuncuyu tercih etti…

Açıkçası Mhalak’da faydalı oynadı.

Stanojoviç geçen sezon olduğu gibi, bu sezonda 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor…

Sırp Hoca, bilindik oyuncularla, bilindik oyununa devam etti…

Daha açık konuşmak gerekirse, eldeki oyuncu profili ve potansiyeline göre belirledi dizilişi…

Dolayısıyla herkesin rolünü en iyi şekilde yapma gayreti de vardı. Ama bir yere kadar.

Nihayetinde kaliten kadarsın!

Bir usta, bir acemi iki stoper, yine bir usta, bir acemi ön libero ile kaleni savunmak hiç kolay değil…

Hem de şiddetle galibiyete ihtiyacı olan Antalyaspor’a karşı…

Karşılaşmanın ilk 45’inde evsahibi takımın özellikle sol tarafta Bytygi, sağ tarafta ise Erdoğan’la geliştirdiği ataklar vardı, ancak Konyaspor savunması, özellikle de Calvo’nun yerinde müdahaleleri Antalyaspor’un öne geçme direncini kırdı…

Bu yarının en ciddi gol pozisyonunu Mhalak’la yakaladı…

Hem de ekstradan…

Antalyaspor hücumda kaybettiği bir topu önünde bulan Polonyalı futbolcunun ceza sahasına girerken attığı sert şut, yandan auta giderken, Konyaspor ciddi anlamda öne geçme fırsatını kaçırdı…

Buna karşılık Antalyalıların ilk 45’de bazı pozisyonlarda Konyaspor ceza sahası içerisine çok zorlanmadan sızmaları düşündürücüydü…

Hatta kaleci Bernardoni’nin burnunun ucuna kadar…

Elleri ayaklarına dolandı Konyaspor’un kalesine her geldiklerinde…

O da ayrı mesele…

Özellikle Bytygi, Erdoğan ve Assaommbalongo takımları adına önemli pozisyonlardan yararlanamadılar…

İkinci yarıda Konyaspor daha temkinli bir oyunu tercih etti…

İlk yarıda sahada gezinen Yunus’a 58 dakika dayanan Stanojoviç, bu oyuncuyu yanına alırken, Cicaldau’yu da oyuna sürdü…

Romen oyuncu ayağına aldığı ilk topla da penaltı yaptırdı, Sokol 59’da Konyaspor’u öne geçirdi…

İlk yarıya oranla iki takımın da ofansif futbolu tercih etmeleri pozisyon zenginliği de yarattı…

Hem Antalyaspor, hem de Konyaspor sahanın her yerini kullanarak gol aradılar, ancak son paslar ve son vuruşlar istenildiği gibi olmadı…

Konyaspor’un maçı 1-0’a bağlayacağı düşünülürken, sahanın iyilerinden Gi…

(Recep Çınar)