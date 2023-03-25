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İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:44
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik D 400 karayolu sanayi kavşağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Murat A.'nın kullandığı 07 BBV 176 plakalı otomobil ile Cengiz B.'nin kullandığı 31 AEZ 967 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat A. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, diğer otomobil sürücüsü Cengiz B.'nin depremzede olan ailesine iftar öncesi pide almak için yola çıktığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının da zarar gördüğü kaza sonrası, araçlar polis ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırılarak, kısa süreli aksayan trafik tekrar açıldı.

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