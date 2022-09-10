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  • Ahmet Hakan Tarkan'ın Atatürk'ten yana duruşuna çok içerledi. Tuttu böyle bir yazı yazdı

Ahmet Hakan Tarkan'ın Atatürk'ten yana duruşuna çok içerledi. Tuttu böyle bir yazı yazdı

Ahmet Hakan, son olarak İzmir’in kurtuluş gününde sahne alan Megastar Tarkan’ı, tek bir yaşam tarzının sesi olmak ve hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almakla suçladı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:01
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Gazeteci Ahmet Hakan Megastar Tarkan'ın Atatürk'ten yana duruşuna çok içerledi. Tuttu böyle bir yazı yazdı

Ahmet Hakan Tarkan'ın Atatürk'ten yana duruşuna çok içerledi. Tuttu böyle bir yazı yazdı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan için "Muhalefete hapsolmamalı" yorumunu yaptı.

Tarkan'ın dün akşam 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında İzmir'de verdiği konserin ardından Hakan, bugünkü yazısında şunları söyledi:

"Türkiye'de pop starlığı tartışmalı çok pop star var ama pop starlığı tartışmasız olan tek bir pop star var: Tarkan.

Fakat Tarkan, özellikle son dönemde...

Tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı.

Pop starlık müessesine verdiği önemi bildiğimiz Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi."

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Adalet
10.09.2022 15:33
İnsanın bir duruşu olur, sen bunu anlayamazsın...  
 
MİKO
10.09.2022 15:28
Sayın Hakan tek yaşam tarzı dediğiniz yaşam tarzı artık dünyanın yaşam tarzıdır. Tarkan da bu yaşam tarzının ürünüdür. Bu yaşam tarzını yaşan insanlarla hiç bir konuda yarışamayınca giyime kuşama sarı  
 
Kim
10.09.2022 15:27
Ahmet Beycim sanki siz toplumun tüm kesimleriyle duygudaş oldunuz sıra başkalarına ayar vermeye geldi  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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