Kemal Özkiraz’dan Ahmet Hakan’a kavga çıkaracak sözler: Ayakkabı numarası IQ’sundan büyüktür. Ahmet Hakan Tarkan’ın Atatürk’ten yana duruşunu eleştirmişti

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Tarkan" eleştirilerine yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Ahmet Hakan'a sert tepki gösteren Özkiraz, "Tarkan'ın ayakkabı numarası Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür. Dolayısıyla Ahmet Hakan, Tarkan'a öğüt verebilecek yeterliliğe sahip değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan "Tarkan, özellikle son dönemde tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı. Pop starlık müessesine verdiği önemi bildiğimiz Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi" şeklinde yorumda bulunmuştu.