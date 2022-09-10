Tunç Soyer'den Bahçeli ve AKP'ye cevap: Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşma nedeniyle AKP'lilerin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefi olmuştu.

Soyer, AKP'lilerden ve Bahçeli'den gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."

Soyer'in "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" ifadelerine tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” demişti.

AKP'li isimler de Soyer'in sözlerine tepki gösterdi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız" diye yazdı.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ŞUURSUZLUK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…" dedi.

SOYER ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular”