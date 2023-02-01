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Apple bu sorunu bir türlü çözemedi. 134 kez aynı şey yaşandı

Apple cihazlarındaki sorunlarını gidermek için çalışıyor ancak iPhone Çarpışma Algılama özelliğini düzeltemiyor. Acil Durum Çağrılarını tetiklemeye devam eden Apple, 134 kez yanlış çağrı aldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:32
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Apple Acil Durum Çağrıları'na çözüm bulamıyor

Apple bu sorunu bir türlü çözemedi. 134 kez aynı şey yaşandı
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iPhone 14'ün yeni özelliklerinden biri olan Çarpışma Algılama özelliği bir kişinin araba kazası geçirip geçirmediğini tespit ediyor. Tespit edildiğinde, kullanıcı iPhone'una ulaşamazsa iPhone otomatik olarak acil servisleri arıyor.

Apple, iPhone 14'ün artık kabin basıncı değişikliklerini algılayabilen barometreyi, hız değişiklikleri için ek girdi sağlayan GPS'i ve şiddetli araba kazalarının tipik özelliği olan yüksek sesleri algılayabilen mikrofonu kullanıcının kaza geçirip geçirmediğini tespit etmek için kullandığını söylüyor.

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir raporda; hız trenlerinin Çarpışma Tespitini tetiklediği ve yetkililer için baş ağrısı haline geldiği belirtiliyordu. Kasım ayında Apple bu sorunları gidermek ve yeni özelliği optimize etmek için iOS 16.1.2'yi yayınladı.

Şirket tüm sorunları çözdüğünü düşünürken, Japon Alpleri acil servisleri aksini söylüyor. 16 Aralık ve 23 Ocak tarihleri arasında yerel yetkililer, "çoğunlukla" iPhone 14 Çarpışma Tespit sisteminin kullanıcılar kayak pistlerinden aşağı inerken yanlış tetiklenmesinden kaynaklanan 134 yanlış çağrı aldığını açıkladı.

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