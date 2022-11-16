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Apple çalışanları reklam gösterimine tepki gösterdi. Kullanıcılar yeni politikayı eleştirdi

Apple kullanıcıları ve Apple çalışanları, iPhone cihazlara getirilen yeni reklam politikasını eleştirdi. Çalışanlar birinci sınıf kullanıcı deneyimi anlayışına reklam politikasının zarar verdiği konusunda endişelerini dile getirdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:33
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Apple çalışanları ve kullanıcıları cihazlarda gösterilen reklamları eleştirdi

Apple çalışanları reklam gösterimine tepki gösterdi. Kullanıcılar yeni politikayı eleştirdi
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The Information’un haberinde yer alan bilgilere göre; Apple’ın yeni iPhone reklam politikası şirkette iç anlaşmazlığa neden oldu. Bu noktada reklam departmanında çalışanlar müşterilere daha fazla reklam gösterilmesinin bugüne dek savunulan birinci sınıf kullanıcı deneyimi anlayışına zarar verdiği konusunda endişe duyduklarını dile getirdi.

Apple‘ın reklam işinde görev yapan çalışanların bazı anahtar kelimeleri kullanmasının da yasaklandığı iddia edildi. Çalışanların “hedefleme ve algoritma” gibi kelimelerin yerine sırasıyla “kitle iyileştirme ve platform” gibi sözcüklerin kullanılmasının gerektiği talimatı verildi.

Apple’ın geliştiricilerin daha fazla kullanıcı kazanmasına ve müşterilerin daha fazla uygulama keşfetmesine yardımcı olması düşüncesiyle reklam sayısını artırma kararından geri adım atıp atmayacağı şu anda belirsizliğini kotuyor. Ancak raporda Apple’ın reklam ekibinde çalışan en az yedi kişinin şirketin reklam işinde ileri gittiğini ve bu durumun kullanıcı deneyimine zarar vereceğini söylendi.

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