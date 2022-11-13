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Apple için sevindiren iddia: Ucuz cihaz üretecek

Apple'ın analistlerinin ortaya çıkardığı iddialara göre iPhone SE cihazının 2024 yılında uygun fiyatlı versiyonun çıkarılacağı düşünüyor. Cihaza dair bazı özellikler de paylaşıldı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:58
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Apple'ın cihazı olan iPhone SE'in uygun fiyatlı versiyonunun satılacağı ifade ediliyor

Apple için sevindiren iddia: Ucuz cihaz üretecek
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Ortaya çıkan son iddialara göre Apple, uygun fiyatlı iPhone SE'in güncellenmiş bir sürümünü geliştirip cihazı uygun fiyata satacak. Apple analistleri cihazın bazı büyük değişiklikler içereceğini ifade etti

İPHONE SE 4’TE OLMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

-iPhone SE’in tam ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor.

-Cihazın iPhone XR'a benzeyeceği ve çentikli ekranı olacağı ifade ediliyor.

-Ekran boyutu 5,7 veya 6,1 inç olabilir.

-Apple, Ana Sayfa düğmesini ortadan kaldıracak, parmak izi okuyucusu olarak bilinen Touch ID de gidecek ve bunun yerine yüz tanıma sistemi olarak da bilinen Face ID gelecek.

-Apple'ın iPhone SE 4 için LCD mi yoksa OLED teknolojisi mi kullanacağı henüz belli değil. Ancak her ikisini de olasılık dahilinde.

-Apple'ın A16 işlemcisiyle geleceği ifade edildi.

-Cihaz 5G desteği sunacak.

4. NESİL iPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone SE'nin 2024'te piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

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