Apple için sevindiren iddia: Ucuz cihaz üretecek

Ortaya çıkan son iddialara göre Apple, uygun fiyatlı iPhone SE'in güncellenmiş bir sürümünü geliştirip cihazı uygun fiyata satacak. Apple analistleri cihazın bazı büyük değişiklikler içereceğini ifade etti

İPHONE SE 4’TE OLMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

-iPhone SE’in tam ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor.

-Cihazın iPhone XR'a benzeyeceği ve çentikli ekranı olacağı ifade ediliyor.

-Ekran boyutu 5,7 veya 6,1 inç olabilir.

-Apple, Ana Sayfa düğmesini ortadan kaldıracak, parmak izi okuyucusu olarak bilinen Touch ID de gidecek ve bunun yerine yüz tanıma sistemi olarak da bilinen Face ID gelecek.

-Apple'ın iPhone SE 4 için LCD mi yoksa OLED teknolojisi mi kullanacağı henüz belli değil. Ancak her ikisini de olasılık dahilinde.

-Apple'ın A16 işlemcisiyle geleceği ifade edildi.

-Cihaz 5G desteği sunacak.

4. NESİL iPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone SE'nin 2024'te piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.