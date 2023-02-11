﻿Apple’dan acil uydu bağlantısı özelliği. Mahsur kalan bir insanın hayatını kurtardı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple uydu teknolojisi iPhone 14 ile tanıtıldı. Apple, hiç sinyal alınmayan yerlerde bile uydular üzerinden acil SOS yardım çağrısı yapabilen yeni özelliğini sundu.

Bu özellikle birlikte artık iPhone 14 sahipleri sinyalin kesildiği yerlerde acil bir durumla karşılaşırsa Globalstar uydularına bağlanıp yardım çağrısında bulunabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, Uydu ile Acil SOS özelliğini kullanırken sağlık uygulamasındaki Tıbbi Kimliği paylaşabilecek ve acil durum kişilerini bilgilendirebilecek. Bu bilgileri, acil durum yaşanmadan önce ayarlamak gerekiyor.

Öte yandan özellik Alaska’da mahsur kalan bir vatandaşın iletişim kurabilmesini sağladı.

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

İlk olarak ABD ve Kanada’da kullanıma açılan özellik, geçtiğimiz ay Almanya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta da erişilebilir duruma geldi. Henüz Türkiye için bu özellik adına başlamış bir faaliyet bulunmuyor. Bu tip uygulamalar devlet çapında izin gerektirdiği için bu tür süreçler genellikle uzun oluyor.

ACİL SOS ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

İlk olarak konum servisini açın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Acil SOS’e dokunun.

Uydu ile Acil SOS bölümünde Demoyu Dene butonuna dokunun.

Ardından uygulamanın yönlendirdiği yönergeleri izleyin.