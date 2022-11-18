iPhone cihazlara hız kısıtlaması. Apple kararını verdi

Avrupa Birliği, Haziran ayında aldığı kararla teknoloji ürünlerde tek tip giriş olacağı kararını duyurmuştu. Birçok teknoloji şirketini standart USB-C portuna geçiş yapmaya zorladığı belirtilirken Apple, önümüzdeki senelerde Avrupa için USB-C girişine geçeceğini belirtmişti.

Tüm alanlarda sektörün en iyisi olma parolasıyla çalışan ve bunda çoğunlukla başarılı olan Apple, standart girişte de üst düzey olmak istediğini duyurdu. Apple sızıntı haberleriyle ünlü Ming-Chi Kuo’ya göre şirket, Avrupa’ya göndereceği iPhone 15 modellerinde bu girişe yer verecek olarak tanımlandı.

iPhone 11 serisinden bu yana standart ve Pro modelleri arasındaki uçurumu giderek artıran Apple, iPhone 15 Pro modelleri, 20Gbps’ye ulaşabilen USB-C 3.2 veri aktarım hızlarını veya 40Gbps’ye kadar çıkabilen Thunderbolt 3 hızlarını destekleyeceğini ifade etti. Diğer modeller ise Lightning ile aynı olan 480 Mbps’lik USB 2.0 hızlarda sabit kalacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin bu kararı teknolojik atıkları engellemek için verdiğini ifade etti. Günümüzde teknolojik aletler oldukça sık değişime uğrarken özellikle şarj cihazları ve kulaklıklar çöp olmuştu. Eğer konu oylamadan geçerse AB, mevzuat düzenlemesiyle ilgili kararını en yakın zamanda teknoloji şirketleriyle paylaşacaktır.