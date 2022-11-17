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iOS 16.2 güncellemesi geldi. 6 yeni özelliği var

Apple cihazlarına iOS 16.2 güncellemesini getirdiğini açıkladı. Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display, Canlı Etkinlikler, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni özellikler sunacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:16
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Apple cihazlara iOS 16.2 güncellemesi yapıldı

iOS 16.2 güncellemesi geldi. 6 yeni özelliği var
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Apple duyurduğu yeni bilgilere göre iOS 16 güncellemesi ile birlikte Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display, Canlı Etkinlikler, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni özellikler sunacağını açıkladı.

Beyaz tahta işlevi görecek olan Freeform uygulaması dijital bir defter fonksiyonu görecek olarak tanımlandı. Uygulamayı kullanarak beyaz zemin üzerine çizim yapılacak, not tutulacak. FaceTime ve iMesagge üzerinden arkadaş ve ailemi bireyleriyle ortak çalışma yapma imkanı sunulacak.

İki yeni widget özelliği ile de uyku ve ilaç takibi yapılacak. 

Always On Display, cihaz uykudayken siyah ve minimal bir ekrana dönüşecek. Telefonla ilgili sınırlı bilgi gösterecek özellikle bildirimler ve duvar kağıdı gizlenebilecek.

Canlı Etkinlikler ile iPhone sahipleri Apple TV aracılığıyla maçların sayılarını Dinamik Ada üzerinde görecek. 

Daha Sık Güncellemeler desteği, kullanıcıların Canlı Etkinlikler özelliği üzerinden güncel bilgi edinmesini sağlayacak. Fakat Apple, bu özelliğin şarjı hızlı bitireceği konusunda uyarıyor.

Ev uygulaması için yeni mimari özelliği ise akıllı ev aksesuarlarını performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini iyileştirecek.

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