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Rekabette Android mi Apple mı sorusu soruldu. 2022 yılının kazananı belli oldu

iOS ve Android arasındaki rekabeti kimin kazandığı belli oldu. Global çapta en çok tercih edilen cihaz, 3 cihazdan 1'i olarak ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:35
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Apple ve iOS rekabetinde kazanan belli oldu. Üç cihazdan biri Apple oldu

Rekabette Android mi Apple mı sorusu soruldu. 2022 yılının kazananı belli oldu
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Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış bir Alman şirketi olan Statista tarafından ortaya konan son akıllı telefon pazar verileri, neredeyse her üç telefondan birinin iPhone olduğunu ortaya çıkardı. 2022 yılını bitirirken yüzde 28’lik pazar payına ulaşan Apple, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in erken başarısını kutladığını ifade etti.

Statista’nın araştırmasına göre Android hala pazarın yüzde 70’inden fazlasını oluşturmaktadır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan analist Edith Reads, Apple’ın müşteri deneyimine, yenilikçi tasarımlara ve kaliteli ürünlere odaklanmasıyla pazar payını büyüttüğünü ifade etti.

Read’e göre Android markaları ise kullanıcıların Apple’a geçmesine neden olan inovasyon eksikliği yaşıyor ve Çin gibi önemli pazarlarda payını kaybettiğini ortaya koydu.

Apple, Global olarak yüzde 30’luk dilimde yer alıyor olsa da, Çin’deki en büyük yabancı akıllı telefon markası konumunda. Ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei ise müşterilerini başlıca Xiaomi ve Apple’a kaptırdı.

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Apple’ın uzun bir aradan sonra tasarım değişikliğine uğrayan ilk modelleriydi. Ekranda Dynamic Island tasarımını benimseyen modeller, ayrıca birkaç yıl sonra ilk büyük kamera güncellemelerini aldığını ifade etti.

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