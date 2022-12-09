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USB-C kablolu iPhone'ların çıkış tarihi açıklandı

AB, iPhone dahil tüm akıllı telefonların USB-C bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine ilişkin resmi bir son tarih belirledi. Ekim ayında onaylanan şarj yasasının yürürlüğe ne zaman gireceği belli oldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:13
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iPhone dahil tüm akıllı telefonların USB-C bağlantı noktasına geçeceği tarih belli oldu

USB-C kablolu iPhone'ların çıkış tarihi açıklandı
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Avrupa Birliği, Ekim ayında onayladığı ortak şarj cihazı yasasının yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı. Yeni duyuruya göre, 28 Aralık 2024'e kadar tüm akıllı telefonların USB-C bağlantı noktasına sahip olmasının beklendiği belirtildi. Yeni yasa kapsamında tabletler, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve diğer tüketici ürünlerinin de USB-C'ye geçecek. Yalnızca bağlantı noktası olmayan kablosuz şarja dayanan ürünlerin USB-C kullanması zorunlu olmayacak.

Dizüstü bilgisayar da ise durumun farklı olduğu belirtildi. Üreticilerinin kurallara uymak için biraz daha zamanı var ve Nisan 2026'ya kadar dizüstü bilgisayarların da USB-C'ye geçmeleri gerekecek. Ayrıca AB, hızlı şarj desteğine sahip cihazların aynı şarj hızına sahip olacağını belirtti. Kullanıcılar, cihazları herhangi bir uyumlu şarj cihazı ile aynı hızda şarj edebilecek.

APPLE IPHONE'LARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Apple'ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak, şirketin AB'nin yeni yasasına uymaktan başka çaresi olmadığını doğruladı. Bununla birlikte Joswiak, Apple'ın ne zaman Lightning bağlantı noktasından vazgeçeceğini ve USB-C kullanmaya başlayacağını ise açıklamadı.

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