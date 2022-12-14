Xiaomi CEO’su neden iPhone kullandığı belli oldu

Akıllı telefon dünyasının yeni Steve Jobs’ı olarak nitelendirilen Xiaomi CEO’su Lei Jun'un bazı konferanslarda Apple kullandığı fark edilmiş ve konu üzerine tartışmalar yapılmıştı. Hatta CEO Lei Jun, birçok kez de Apple’dan övgüyle bahsetmişti. Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun lansmanında iPhone ile kıyaslamalarda bulunan CEO, iPhone’un “değerlendirme noktası” olduğunu ifade etmişti.

Lei Jun aktif olarak iPhone kullanıcısı olduğunu söylemese de, bunu ima eden bazı ifadeler kullanmış, “Gelecekte iPhone’u geçme şansımız olabilecek ve başlangıç ​​noktası burası. Yazılım veya donanım fark etmez, biz iPhone’u referans noktası olarak görüyoruz” demişti.

Xiaomi’nin Apple’ın yerini alması için oldukça zorlu bir süreçten geçeceğini biliniyor. İlk olarak, birçok modelin ABD’li çip üreticilerinden gücünü aldığı belirtiliyor. Ayrıca şirket, üçüncü çeyrekte gelirinin yıllık bazda yüzde 9,7 düşüşle 10 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

Xiaomi, üçüncü çeyrekte 9 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak Çin’in yüzde 13’lük pazar payını elinde bulunduruyor.

Son raporlara göre şirket; Vivo, Oppo, Honor ve Apple’ın ardından Çin’de 5. büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olarak tespit edildi.