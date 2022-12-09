iPhone 15 Ultra’nın fiyatı açıklandı

Apple’ın 15 serisindeki modellerinde isim değişikliği yoluna gidebileceği iddia edildi. iPhone 14 serisinin en önemli oyuncusu Pro Max ismiyle adlandırılırken bir sonraki seride bu isim Ultra olarak değiştirebileceği ifade edildi. Beklenen iPhone 15 Ultra, birçok önemli yükseltmeye sahne olacağı belirtildi.

Şu anda en pahalı model olan iPhone 14 Pro Max, 1099 Dolardan başlayan fiyatlarla sahne alıyor. Türkiye’de ise 44 binden başlayan fiyatlarla sergilendi. LeaksApplePro, isimli kaynağa göre iPhone 15 Ultra, 200 dolarlık bir artışla 1.299 dolardan satışa çıkacak. Böylece model, iPhone’ların en pahalısı olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; iPhone 15’te A17 Bionic işlemci kullanılacak modelde ikili ön kamera yer alacak. Apple, gelecek yıl tanıtacağı modellerde iPhone 6 benzeri tasarım diline geri dönecek. iPhone 15 serisinde titanyum çerçeve kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bazı kaynaklar, Apple’ın iPhone 15 serisinde özel lensler kullanacağını belirtmişti. Haberlerinde elde ettiği doğruluk payıyla bilinen Kuo, iPhone 15 Ultra’nın periskop lens ile geleceğini doğruladı. Kaynağa göre, Apple, sadece bu modelinde periskop lens kullanacak.