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iPhone 14'ün hayat kurtaran özeliğinin tüm dünyaya yayılacağı duyuruldu

Apple geçtiğimiz dönemlerde iPhone 14'lerle birlikte hayatımıza "uydu bağlantı sistemini" katmış, bu da basına yansıyan yönüyle Alaska'da bir kişinin hayatını kurtarmıştı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:43
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Apple'ın iPhone 14'lerle hayata geçirdiği uydu bağlantı sistemini tüm dünyaya yaymak istiyor

iPhone 14'ün hayat kurtaran özeliğinin tüm dünyaya yayılacağı duyuruldu
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Geçtiğimiz günlerde Alaska’da bir kişinin hayatını kurtaran uydu sisteminin kapsamının genişletileceğine dair açıklamalar yapıldı. Apple yaptığı açıklama ile acil durum uydu bağlantı sisteminin İngiltere, Fransa, Almanya ve İrlanda’da da sunulmaya başladığını duyurdu.

Apple’ın acil durum uydu bağlantı sistemi adı geçen ülkelerde iOS 16.1 sürümünün yüklü olduğu bütün iPhone 14 sahipleri tarafından kullanılabilecek. İki yıl boyunca ücretsiz olan bu sistem sayesinde iPhone 14 kullanıcıları acil durumlarda uydu bağlantı sistemini kullanabilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple, yaptığı paylaşım ile acil durum uydu bağlantı sisteminin müjdesini verirken, Avrupa içerisindeki güvenlik yetkililerinin de konu hakkında yaptıkları yorumları paylaştı. Avrupa Acil Durum Numaraları Derneği CEO’su Gary Machado Apple’ın yeni uydu sisteminin Avrupa’ya taşınması hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

“Uydu bağlantılı acil durum sistemi, uydu üzerinden acil durum iletişimini daha erişilebilir hale getiriyor, bu çok heyecan verici. Bu uygulama, mobil kapsama alanında olmayan kişilerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunda 112’yi arayabileceği anlamına geliyor. Bunun birçok hayat kurtaracağına ve karmaşık durumlarla karşılaşan acil servislere önemli yardım sunacağına eminiz.”

İngiliz Kamu Güvenliği İletişimleri Derneği’nden John Anthony ise yeni uydu bağlantı sistemleri hakkında görüşlerini şu şekilde aktarıyor:

Hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığı durumlarda 999 veya 112 ile iletişim kurmak için bir uydu bağlantısını kullanabilmek, Apple’ın iPhone 14 ile halka sunduğu harika bir buluş. Bu özellik, daha önce mümkün olmayan durumlarda acil durum servislerinin uyarılabileceği ve acil durumla ilgili temel ayrıntıların görevlilerle paylaşılabileceği anlamına geliyor. Bu bilgiler sayesinde yetkililer görevlerini daha etkili bir şekilde yapabilecekler. Bu daha hayatların kurtarılmasına yardımcı olacaktır.

Apple’ın uydu bağlantılı acil durum sistemi Kasım ayında ABD ve Kanada’da kullanılma sunulmuştu. Aralık ayı ile birlikte bu hizmet Avrupa’daki belli bölgelere de taşınmış oldu. ABD’li teknoloji devi ilerleyen dönemde bu hizmetin daha fazla ülkede sunulacağını belirtiyor.

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